The Voice wint opnieuw Emmy Award

LOS ANGELES - De Amerikaanse versie van The Voice heeft opnieuw een Emmy Award gewonnen. Het programma uit de stal van John de Mol kreeg de belangrijke televisieprijs in de categorie Reality-Competition Program.

Door ANP - 19-9-2016, 3:05 (Update 19-9-2016, 3:05)

De talentenjacht won de prijs voor het eerst in 2013. John de Mol was toen zelf aanwezig in Los Angeles. Vorig jaar won The Voice ook. In 2014 maakte de show kans op de prijs, maar wist de nominatie toen niet te verzilveren.

Andere genomineerden in de categorie waren Dancing With The Stars, Project Runway, Top Chef, American Ninja Warrior en The Amazing Race.