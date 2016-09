Julia Louis-Dreyfus ontvangt Emmy in tranen

ANP Julia Louis-Dreyfus ontvangt Emmy in tranen

LOS ANGELES - Julia Louis-Dreyfus was zondagavond in tranen toen ze de Emmy Award voor haar rol in de comedyserie Veep in ontvangst nam. Ze droeg de prijs op aan haar vader, die vrijdag overleed. De in Frankrijk geboren zakenman Gérard Louis-Dreyfus is 84 jaar geworden.

Door ANP - 19-9-2016, 3:01 (Update 19-9-2016, 3:01)

Julia won de prijs voor Beste vrouwelijke hoofdrol in een comedyserie voor de vijfde keer op rij. Andere kanshebbers waren Ellie Kemper, Laurie Metcalf, Tracee Ellis Ross, Amy Schumer en Lily Tomlin. Veep is ook genomineerd voor de Emmy voor Beste comedyserie. Vorig jaar won de serie deze prijs.

De Beste acteur in een comedyserie was Jeffrey Tambor, die te zien is in Transparent. Hij won de prijs voor dezelfde rol vorig jaar voor het eerst. Jill Soloway van de serie werd bekroond als Beste regisseur. Ook Transparent maakt nog kans op de prijs voor de Beste comedyserie.

De Beste bijrolactrice in comedy was Kate McKinnon, die meerdere rollen speelt in Saturday Night Live. De prijs voor beste schrijver in comedy ging zondag naar Aziz Ansari.