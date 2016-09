Green Day stelt concerten uit om ziekte

LOS ANGELES - Green Day heeft de eerste concerten van de wereldwijde Revolution Radio Tour uitgesteld. Meerdere bandleden zijn ziek, zo laat de band weten op de eigen website. Wat hen precies scheelt is niet duidelijk.

Door ANP - 19-9-2016, 2:04 (Update 19-9-2016, 2:04)

"Velen van ons worstelen al dagen met een infectie", zo luidt de verklaring. De concerten die zijn uitgesteld zouden op 21, 21 en 24 september plaatsvinden in St. Louis, Chicago en Detroit. Fans met een kaartje kunnen deze op de nieuwe data gebruiken of hun geld terugkrijgen. Daarnaast is een concert op 23 september in Toronto afgezegd.

Op 26 september vindt nu het eerste concert plaats in de plaats Columbus. De driekoppige Amerikaanse rockband komt op 31 januari naar Amsterdam met de tour, die is vernoemd naar een nieuw album dat in oktober uitkomt.