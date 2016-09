Ruim 43.300 bezoekers voor Film by the Sea

VLISSINGEN - Ruim 43.300 mensen hebben afgelopen week het festival Film by the Sea in Vlissingen bezocht. Dat zijn er meer dan vorig jaar, meldt de organisatie van het internationale film- en literatuurfestival. Film by the Sea begon op 9 september en eindigde zondag.

Door ANP - 18-9-2016, 22:36 (Update 18-9-2016, 22:36)

Een van de hoogtepunten was de uitreiking van de oeuvreprijs Grand Acting Award aan de legendarische Italiaanse actrice Claudia Cardinale (78) vrijdag. Vervolgens was de vertoning van de gerestaureerde versie van de film Once Upon a Time in the West, waarin Cardinale de hoofdrol speelde.

Film by the Sea is al sinds 1999 een begrip in Zeeland en daarbuiten. Elk jaar komen er tienduizenden bezoekers af op de films, documentaires, lezingen en concerten. Het festival is volgend jaar van 8 tot en met 17 september.