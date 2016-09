Speciale award voor rapper Snoop Dogg

ANP Speciale award voor rapper Snoop Dogg

ATLANTA - Rapper Snoop Dogg heeft een oeuvreprijs gekregen tijdens de BET Hip Hop Awards show. De rapper kreeg de I Am Hip-Hop award. Kendrick Lamar reikte de prijs aan hem uit.

Door ANP - 18-9-2016, 12:04 (Update 18-9-2016, 12:04)

Volgens Lamar is de award verdiend. “Met zijn authentieke rap en zijn innemende persoonlijkheid heeft hij de harten van veel hiphopliefhebbers veroverd. Ook Dr. Dre en Pharrell Williams eerden Snoop Dogg. Die vertelde in zijn speech dat hij zich in het begin van zijn carrière onbegrepen voelde. “Maar tegen alle jonge rappers zou ik willen zeggen dat ze door moeten gaan, ook al voelen ze zich misschien ook onbegrepen”, zei de rapper.

Een van de hoogtepunten van de BET Hip Hop Awards show was het optreden van TI. Hij bracht zijn politiek beladen song We Will Not. De rapper was helemaal in het zwart gekleed. TI vertelde het publiek dat hij het nummer had geschreven vanwege het recente geweld van de politie tegen zwarte Amerikanen.