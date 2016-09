Monique van der Ven krijgt cheque voor Unicef

ALPHEN AAN DEN RIJN - Monique van de Ven mocht zaterdag een cheque van maar liefst 1 miljoen euro in ontvangst nemen voor het werk van Unicef. Serviceclub Kiwanis, een wereldwijd netwerk van vrijwilligers, heeft het geld via inzamelingsacties bijeen gebracht. De cheque werd overhandigd tijdens de jaarvergadering van Kiwanis in Alphen aan den Rijn.

Door ANP - 18-9-2016, 10:45 (Update 18-9-2016, 10:45)

Het geld is specifiek bestemd voor het tegengaan van neonatale tetanus. “Dankzij Kiwanis heeft Unicef miljoenen vrouwen kunnen inenten tegen tetanus en dat zijn mooie resultaten”, zei Monique. Ze heeft als ambassadeur voor Unicef veel projecten in ontwikkelingslanden bezocht. “De afgelopen vijf jaar is de ziekte fors teruggedrongen en is babysterfte door tetanus enorm afgenomen. Kiwanis heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Dat vind ik fantastisch!”

De tetanusbacterie is vooral gevaarlijk als vrouwen in onhygiënische omstandigheden bevallen. Elk jaar overlijden 49.000 baby’s aan de gevolgen van tetanus. Ook sterven elk jaar duizenden vrouwen aan de zeer besmettelijke ziekte. Hygiënischer bevallen en het op de juiste manier verzorgen van de navelstreng zijn belangrijk om besmetting tegen te gaan. Voorlichters van Unicef leren dat aan zwangere vrouwen. Daarnaast worden speciale vaccinatierondes gehouden in gebieden waar vrouwen en baby’s een hoog risico lopen.