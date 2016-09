Ruim 90 premières op Nederlands Film Festival

ANP Ruim 90 premières op Nederlands Film Festival

UTRECHT - De 36e editie van het Nederlands Film Festival in Utrecht barst komende woensdag los. Op het programma staan maar liefst 92 premières van nieuwe films en documentaires. Het festival opent met de wereldpremière van De Held, de verfilming van de literaire thriller van Jessica Durlacher.

Door ANP - 18-9-2016, 8:15 (Update 18-9-2016, 8:15)

In totaal zijn er op het NFF 321 titels te zien, waaronder speelfilms, documentaires, korte films en tv-drama's. Daarnaast presenteert het evenement nog eens zo'n honderd videoclips, games en interactieve projecten. De organisatie zet dit jaar meer dan ooit in op het 'gewone publiek', met onder meer premières die voor iedereen toegankelijk zijn in aanwezigheid van cast en crew. Volgens een woordvoerster denken mensen vaak dat die alleen bedoeld zijn voor vips.

Rode draad op het festival is dit keer 'Het beste van eigen bodem'. ,,Ons kikkerlandje heeft een oppervlakte van slechts 41.543 vierkante kilometer. Toch krijgen we het ieder jaar weer voor elkaar om indruk te maken op de wereld om ons heen, doordat een keur aan vakmensen uit de Nederlandse film-, tv-, interactive en game-industrie de lat almaar hoger legt en in zowel binnen- als buitenland furore maakt'', aldus de organisatie. ,,Het NFF selecteert het beste van eigen bodem in al zijn diversiteit. Het toont, bevraagt en bediscussieert dit tien dagen lang met de makers en het publiek.''

Het NFF duurt tot en met vrijdag 30 september. Op die laatste dag vindt traditiegetrouw ook de uitreiking van de Gouden Kalveren plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. De prijzen worden toegekend in achttien categorieën, zoals de beste Nederlandse film, regisseur, scenarioschrijver, acteur en actrice. Het gala is rechtstreeks te zien bij de VPRO op NPO 3.