ANP Mission Impossible 6 met Tom Cruise gaat door

LONDEN - Een maand geleden werden de voorbereidingen voor het zesde deel van de filmhit Mission Impossible ineens stopgezet, maar inmiddels hebben de producent en hoofdrolspeler Tom Cruise hun meningsverschil over Cruise' salaris bijgelegd. De opnames van M:I 6 beginnen naar verluidt komend voorjaar.

Door ANP - 17-9-2016, 11:45 (Update 17-9-2016, 11:45)

The Hollywood Reporter wist vorige maand op basis van bronnen te melden dat de film op losse schroeven was komen te staan, omdat Cruise en Paramount het niet eens werden over de vergoeding. De filmstudio had al vijftien tot twintig mensen in Londen aan het werk gezet om voorbereidingen te treffen voor schrijver en regisseur Christopher McQuarrie, maar het team moest het werk plotseling op last van de producent neerleggen. Over de precieze reden lopen de versies uiteen. Een van de verhalen die de ronde doen, is dat Cruise zijn salaris wil opkrikken terwijl Paramount het vijfde deel van Mission Impossible als uitgangspunt neemt voor de vergoeding voor de vertolker van geheim agent Ethan Hunt.

The Hollywood Reporter meldt zaterdag dat de onenigheid de wereld uit is en dat de voorbereidingen binnenkort worden hervat. In plaats van in januari beginnen de opnames naar verwachting in het voorjaar.