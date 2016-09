Jan Smit stopt op veertigste met zingen

VOLENDAM - Jan Smit is pas dertig jaar oud, maar de zanger denkt al na over zijn pensioen. De Volendammer zit dit jaar twintig jaar in het vak. Nog tien jaar en dan is het klaar, zegt hij tegen AD.

Door ANP - 17-9-2016, 9:10 (Update 17-9-2016, 9:10)

Wanneer Jan veertig is hangt hij zijn microfoon aan de wilgen. ''Dan heb ik alles wel gedaan. En qua gouden platen, hitnoteringen en awards hopelijk ook alles bereikt. En je weet: het wordt alleen maar minder als je ouder wordt. De glans gaat eraf, dat zie je eigenlijk altijd.''

Smit wil stoppen op zijn hoogtepunt. ''Ik zie te veel artiesten van wie ik denk: je had tien jaar geleden moeten ophouden. Die kunnen niet zonder het applaus en gaan door.'' En daar waakt de Volendammer voor. ''Met alle respect voor artiesten die blij zijn met een plekje halverwege de top 100, ik wil graag de beste zijn. Ik heb nu het gevoel dat ik in de Champions League speel, ik ga geen klasse lager spelen.''

Genieten

Wanneer Jan is gestopt met zingen wil hij vooral genieten van zijn kinderen. ''Als ik 40 ben, zijn mijn kinderen 18, 15 en 13. Dan kan ik zeggen: 'Papa heeft zich jullie hele leven lang uit de naad gewerkt. Zeg nu maar wat jullie willen doen. Op safari naar Afrika? Dan gaan we'.''

Helemaal stoppen met werken is Jan niet van plan. Achter de schermen wil hij creatief bezig blijven en jonge artiesten begeleiden. ''Maar weet je wat me ook leuk lijkt? Voorzitter van FC Volendam. Of delegatieleider bij het songfestival.''