ANP Sabia klaar met Dance Dance Dance

KEULEN - De deelname van Sabia Boulahrouz in de Duitse versie van Dance Dance Dance zit erop. Vrijdagavond was op de Duitse televisie te zien hoe Sabia en haar danspartner Leonard Freier in de derde show van Dance Dance Dance het strijdtoneel moesten verlaten.

Door ANP - 16-9-2016, 23:58 (Update 16-9-2016, 23:58)

In de show dansen sterren op hoogstaand niveau de originele choreografie van diverse videoclips. Sabia danste solo de choreografie uit de video Single Ladies van Beyoncé en kreeg daarvoor goede cijfers van de jury, schrijft Gala. Ze kreeg een 7,5, een 8 en een 8,5. Maar tijdens de partnerdans op de hit My Love van Justin Timberlake wist ze dat positieve gevoel niet over te brengen op de juryleden.

Zangeres Aneta Sablik, die in 2014 het elfde seizoen van Deutschland Sucht Ein Superstar won, kreeg vrijdag de meeste punten van de jury na haar solodans op de hit Dirty van Christina Aguilera. Haar dans werd gewaardeerd met twee tienen en een negen.