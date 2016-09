Top Gear-tegenhanger in november op tv

ANP Top Gear-tegenhanger in november op tv

LONDEN - De eerste aflevering van The Grand Tour, het nieuwe autoprogramma van Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May, is vanaf 18 november te zien via Amazon Prime Video. De daaropvolgende twaalf weken verschijnt steeds een nieuwe show, meldt ITV.

Door ANP - 16-9-2016, 12:53 (Update 16-9-2016, 12:53)

The Grand Tour is de langverwachte tegenhanger van Top Gear. De drie oud-presentatoren van de populaire Britse autoshow maakten vorig jaar bekend over te stappen naar Amazon nadat Clarkson werd ontslagen door de BBC. Hij werd aan de kant gezet na een reeks incidenten.

Top Gear werd het afgelopen seizoen gepresenteerd door Chris Evans en Matt LeBlanc maar dat bleek geen succes. De vernieuwde versie van het programma kreeg veel kritiek en verloor bovendien veel kijkers. Evans heeft inmiddels aangekondigd niet meer terug te keren voor een nieuwe reeks. Of LeBlanc nog doorgaat is onduidelijk.