ANP Tickets Shawn Mendes razendsnel uitverkocht

AMSTERDAM - Het concert dat de Canadese tienerster Shawn Mendes op 1 mei geeft in de Ziggo Dome was vrijdagochtend binnen no-time uitverkocht. In ruim twintig minuten tijd zijn alle 17.000 kaarten de deur uit, meldt concertorganisator Greenhouse Talent.

Door ANP - 16-9-2016, 11:12 (Update 16-9-2016, 11:12)

Afgelopen week kondigde Mendes, bekend van hits als Stitches en Treat You Better, zijn concert in het kader van zijn Illuminate World Tour aan. Het is niet de eerste keer dat hij Nederland aandoet. In april stond hij al in Paradiso in Amsterdam, dat eveneens razendsnel uitverkocht was. Zaterdag krijgt Mendes al een voorproefje voor wat hem in mei te wachten staat. De zanger is een van de artiesten de optreedt tijdens 538Live XXL in de Ziggo Dome.