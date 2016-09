Thekla Reuten heeft rol in Stan Lee-serie

LONDEN - De Nederlandse actrice Thekla Reuten heeft een vaste rol in het tweede seizoen van de Britse hitserie Stan Lee’s Lucky Man. Dat heeft haar agent vrijdag bekendgemaakt.

Door ANP - 16-9-2016, 7:30 (Update 16-9-2016, 7:30)

De serie, die wordt uitgezonden op Sky 1, vertelt over een politieagent die dankzij een armband de mogelijkheid heeft om geluk te controleren. Lucky Man is ontwikkeld door Stan Lee, de man achter beroemde strips als Captain America, The Avengers en Iron Man.

De hoofdrol in de serie is voor James Nesbitt, die bij het grote publiek bekend werd dankzij hitserie Cold Feet en de Hobbit-films. Reuten speelt naast Nesbitt het tweede seizoen een belangrijke rol als Isabella, een mysterieuze vrouw die een bovengemiddelde interesse in de armband heeft. Lucky Man wordt nog niet in Nederland uitgezonden.

Heerlijk voorrecht

Voor de opnames, die al een tijdje bezig zijn, woont Reuten een aantal maanden in Londen. “Het is een heel opwindende draaiperiode”, vertelt ze. "We draaien heel veel op grote locaties in de stad: de Millennium Bridge, op Piccadilly Circus, in de National Gallery. Bovendien zitten er heel veel actiescènes in; ik heb bijvoorbeeld al van een gebouw af mogen springen. Ik geniet er enorm van.” Bovendien is het feest om samen te mogen werken met Nesbitt, haar tegenspeler in de meeste scenes. “Cold Feet is één van mijn favoriete series ooit. Dus ik zag de eerste dagen toch een beetje Adam, het personage dat hij daarin speelt.”

Het is de eerste nieuwe productie waar Reuten in mee speelt sinds zij vorige jaar beviel van een zoon. De actrice heeft om die reden de afgelopen tijd bewust een aantal projecten laten schieten. “Het was een heerlijk voorrecht om het eerste jaar zo exclusief te genieten van het moederen”, vertelt ze. “Het krijgen van een kind is iets dat zo boven alles uitsteekt waar je leven op dat moment uit bestaat. En nu voelt het ook erg goed dat er weer een paar mooie projecten in de agenda staan."

Reuten was eerder al te zien in grote internationale series als Hidden, Sleeper Cell en Lost. In films deelde zij het doek met Hollywood-sterren als George Clooney en Colin Farrell. De laatste jaren werkt Reuten weer wat meer in Nederland; zo speelde zij in de series Overspel en Tessa.