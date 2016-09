50 Cent heeft fittie met zoon op Instagram

NEW YORK - Rapper 50 Cent had een fittie met zijn zoon Marquise over de alimentatie aan zijn ex en moeder van Marquise, Shaniqua Tompkins. Dat meldt New York Daily News.

Door ANP - 16-9-2016, 6:08 (Update 16-9-2016, 6:08)

De 41-jarige rapper 50 Cent, wiens echte naam Curtis James Jackson luidt, plaatste op Instagram een foto waar een klok van 396 dagen aftelt met de tekst: "Man het echte leven begint sneller dan je denkt. Het trieste is dat ik je het beste wens #Shaniquagetsajob".

De 18-jarige zoon van Fifty, Marquise Jackson, reageerde op de foto en schreef: "Maak je geen zorgen, ik zal je trots maken! Vergeet mijn verjaardag dit jaar niet want dat heb je de afgelopen jaren wel eens gedaan".

De rapper heeft de foto met de reactie inmiddels verwijderd van zijn Instagram. Vorig jaar probeerde 50 Cent de relatie met Marquise te herstellen, ook via Instagram, maar ook die poging kon niet op veel waardering rekenen van Marquise.