Lady Gaga neemt cover Amy Winehouse op

ANP Lady Gaga neemt cover Amy Winehouse op

LONDEN - Lady Gaga gaat een nummer van Amy Winehouse coveren, meldt het Britse dagblad The Sun. De opbrengst gaat naar de stichting van de overleden Winehouse.

Door ANP - 16-9-2016, 4:35 (Update 16-9-2016, 4:35)

Gaga zal een van de klassieke hits van Winehouse zingen. Het nummer zal ook te zien zijn op het YouTube-kanaal van Winehouse. De opbrengst uit de verkoop van de plaat van Gaga gaat naar de Amy Winehouse Foundation, die zich inzet om jongeren te helpen die kampen met een alcohol- of drugsverslaving.

Amy Winehouse overleed op 23 juli 2011 op 27-jarige leeftijd aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging. De zangeres kampte lange tijd met een alcoholverslaving. Gaga was een groot bewonderaar van Winehouse en het plotselinge overlijden van de Britse zangeres had een grote impact op haar.

"Ik was er zo kapot van en zo verdrietig om, dat ik 48 uur niet kon praten. Ik was in shock.", vertelde Gaga in 2011 tijdens een interview over het overlijden van Winehouse.