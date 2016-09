Adam Levine verlaagt vraagprijs van villa

LOS ANGELES - Rockster Adam Levine heeft de vraagprijs van zijn villa verlaagd in de hoop sneller een koper te vinden. Dat meldt TMZ.

Door ANP - 16-9-2016, 2:42 (Update 16-9-2016, 2:42)

Zijn villa in Beverly Hills stond te koop voor 15,5 miljoen euro maar Adam heeft de prijs inmiddels verlaagd tot 14,2 miljoen euro. Het huis heeft vijf slaapkamers en zeven badkamers. Daarnaast beschikt de villa over een theater, spa, tennisbaan en zembad. De zanger wil haast maken met de verkoop omdat zijn vrouw zwanger is.

Adam en de 27-jarige Victoria's Secret-model Behati Prinsloo uit Namibië, verwachten binnenkort hun eerste kindje. De band Maroon 5, waar Adam de leadzanger van is, heeft een aantal concerten verplaatst vanwege de aanstaande geboorte van het kind.

"Zo is het leven en dat is schitterend en ik bied mijn excuses aan voor het ongemak. We hopen dat jullie alsnog naar de concerten kunnen komen, ze worden net zo gaaf. We houden van jullie en nogmaals sorry!", aldus de zanger in een boodschap aan zijn fans.