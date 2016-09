Jay Z noemt War on drugs mislukking

NEW YORK - De War on drugs van de Amerikaanse autoriteiten is een grote mislukking. Dat stelt rapper en ondernemer Jay Z. Hij maakte een korte video over de strijd tegen drug voor de New York Times.

Door ANP - 15-9-2016, 22:31 (Update 15-9-2016, 22:31)

Jay Z, die vroeger zelf dealer was, vindt dat de Amerikanen met twee maten meten. Er is volgens hem een duidelijk verschil hoe de autoriteiten met drugscriminaliteit omgaan. Zo zegt hij dat de drugsoverlast op het bordje van de Afro-Amerikanen wordt gelegd terwijl blanken meestal vrijuit gaan.

Dat geldt niet alleen voor het bezit van (soft)drugs maar ook voor de handel erin. In sommige staten is marihuana gelegaliseerd, maar de handel wordt gedomineerd door blanken. Kleurlingen die hetzelfde doen, in bijvoorbeeld de zuidelijke staten waar de handel niet gelegaliseerd is, worden opgepakt.

Met de video wil Jay Z die ongelijkheid aan de kaak stellen. Ook wil hij laten zien hoe de autoriteiten vanaf de jaren zeventig met drugs omsprongen. Volgens hem ging het vanaf het begin al fout en dat heeft er in de loop der jaren voor gezorgd dat de gevangenissen uitpuilen.