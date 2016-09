Extra kaarten voor concerten Justin Bieber

ARNHEM - Voor de twee concerten die Justin Bieber volgende maand in Arnhem geeft, zijn honderden extra kaarten beschikbaar. De tickets gaan vrijdagochtend in de verkoop, maakte concertorganisator Greenhouse Talent donderdag bekend.

Door ANP - 15-9-2016, 9:38 (Update 15-9-2016, 9:38)

De concerten die Justin op 8 en 9 oktober geeft, waren in no time uitverkocht. Nu meer duidelijk is over de opstelling van het podium, blijkt dat er per show ‘nog meer dan duizend mensen’ bij passen in het Gelredome. Voor beide concerten zijn ook ‘enkele tientallen’ kaarten in de pit vlak voor het podium beschikbaar.

Justin komt naar Nederland met zijn Purpose World Tour die hij in maart aftrapte in de Verenigde Staten en Canada. Sinds vorige week trekt de 22-jarige zanger door Europa. Tijdens de concerten komen oudere hits als Baby en Boyfriend voorbij, maar is uiteraard ook veel aandacht voor de hits als What Do You Mean? en Sorry die Purpose afleverde.