Bill Murray nachtje barman in Brooklyn

ANP Bill Murray nachtje barman in Brooklyn

NEW YORK - Acteur Bill Murray gaat een weekend achter de bar staan in de zaak van zijn zoon. Dat meldt Page Six.

Door ANP - 15-9-2016, 4:11 (Update 15-9-2016, 4:11)

De 65-jarige Murray staat bekend om zijn spontane acties. Dit keer helpt hij zijn zoon Homer een handje, die samen met vrienden dit weekend een nieuwe bar opent in Brooklyn, New York.

Zijn zoon had eerder een eetgelegenheid op hetzelfde adres, maar dat sloot in augustus na drie jaar zijn deuren.

De Lost In Translation-acteur staat aanstaande vrijdag- en zaterdagnacht achter de bar op 21 Greenpoint in Brooklyn. Details over het openingsfeest met Murray zijn niet bekendgemaakt.