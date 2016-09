Ex van Mary J. Blige eist partneralimentatie

LOS ANGELES - De ex van Mary J. Blige, Martin "Kendu" Isaacs, gaat niet zomaar akkoord met de scheiding van het stel en eist partneralimentatie. Dat meldt TMZ.

Door ANP - 15-9-2016, 3:11 (Update 15-9-2016, 3:11)

Isaacs, die tevens Mary's manager was, laat de rechter via zijn advocaat weten dat hij aanspraak wil maken op een maandelijkse vergoeding. De advocaten van Mary vragen de rechtbank het verzoek af te wijzen. Dat blijkt uit documenten in handen van TMZ.

Ook de kosten van zijn advocaat wil Isaacs verhalen op Mary.

Mary J. Blige en Kendu Isaacs trouwden in 2003, maar Mary besloot in juli een scheiding aan te vragen vanwege 'onoverbrugbare verschillen'. Het is nog niet bekend wanneer de rechter een uitspraak doet.