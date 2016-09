Musical Groundhog Day in april in première

ANP Musical Groundhog Day in april in première

NEW YORK - De musical Groundhog Day, gebaseerd op de beroemde komedie met Bill Murray, gaat in april in première in New York. De voorstelling is daarmee nog net op tijd te zien om mee te doen aan de Tony-uitreiking van komend seizoen.

Door ANP - 13-9-2016, 22:42 (Update 13-9-2016, 22:42)

Dat melden Amerikaanse media dinsdag. De musical is op dit moment al in Londen te zien en kreeg daar lovende kritieken. De kans is groot dat een deel van de Britse cast volgend jaar naar de versie in New York verhuist. In de film uit 1993 speelt acteur Bill Murray - die overigens niet meespeelt in de musical - een cynische journalist die verslag moet doen van de bosmarmottenceremonie in het dorpje Punxsutaway. Maar door een bizarre speling van het lot blijft hij op 2 februari hangen en maakt hij elke dag opnieuw de door hem zo gehate dag mee.

Groundhog Day was toen de film uitkwam geen enorm succes. Maar inmiddels wordt de film door kenners beschouwd als klassieker en één van de beste komedies van de afgelopen twintig jaar. Het Amerikaanse vakbond van scenaristen erkende het script van regisseur Harold Ramis als één van de beste ooit geschreven. En de film werd in 2006 zelfs op de lijst van het Amerikaanse Congres gezet met belangwekkende titels die voor het nageslacht bewaard moeten blijven.