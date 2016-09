Javier Guzman wil verleden niet oprakelen

AMSTERDAM - Javier Guzman vindt het niet fijn dat hij vaak vragen krijgt over zijn drank- en drugsverleden en voormalige depressies. De cabaretier heeft geen zin om het daar steeds over te hebben.

Door ANP - 13-9-2016, 8:11 (Update 13-9-2016, 8:11)

"Ik snap dat de vragen vaak gerelateerd zijn aan mijn voormalige drank- en drugsverslaving en of ik wel of geen depressie heb, maar ik ben al op een andere plek in mijn leven en dan moet ik het oude verhaal wéér oprakelen", zegt Javier in Viva. "Het gaat gewoon goed en ik ben gewoon blij", verzekert hij.

"Mensen op straat zeggen weleens tegen me: Kun je het niet ergens anders over hebben? Dan zeg ik: Ik geef altijd antwoord op de vragen die ik krijg. Maar het heeft me ook aan het denken gezet. Ik hóéf die vragen natuurlijk niet vriendelijk te beantwoorden", vervolgt de 39-jarige Javier.

De cabaretier vindt dat hij al veel op het podium heeft prijsgegeven en dat hij daarin veel verder is gegaan dan menig collega. "Maar dat heeft ook zijn keerzijde. Soms had ik het gevoel dat ik meer een verslaafde was met een hobby, dan een cabaretier met een drank- en drugsprobleem. Toen dacht ik: nu gaat het de verkeerde kant op, straks ga ik er zelf nog in geloven."