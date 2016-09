Disney gaat door met oude films uitbrengen

AMSTERDAM - Het tijdelijk opnieuw uitbrengen van Disney-klassiekers in de bioscopen, is een succes. Daarom gaat de distributeur hiermee door en zijn in november vier prinsessenfilms van Disney tijdelijk weer op het grote doek te zien.

Door ANP - 12-9-2016, 21:53 (Update 12-9-2016, 21:53)

Dat heeft bioscoopexploitant Pathé maandag bekendgemaakt. Belle en het Beest, Aladdin, De Kleine Zeemeermin en Rapunzel zijn in de weken voorafgaand aan Sinterklaas weer op het witte doek te bewonderen. De films zijn zowel in de originele Engelse als in de Nederlands nagesproken versie te zien.

Volgens een woordvoerster van Pathé heeft het concern naar aanleiding van de herrelease van een eerste serie Disneyfilms heel veel reacties en verzoeken ontvangen. In september zijn de klassiekers Frozen, The Lion King, Monsters Inc en Toy Story tijdelijk weer in de bioscopen te zien. Voor deze titels werd gekozen na een verkiezing op de website van de exploitant.

Het is niet duidelijk of er na november nog een derde reeks Disney-films opnieuw in de theaters te zien is.