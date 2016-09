BBC verliest rechten van Great Bake Off

ANP BBC verliest rechten van Great Bake Off

LONDEN - De BBC heeft de rechten voor het uitzenden van het succesprogramma The Great British Bake Off verloren. De onderhandelingen voor het voortzetten van de samenwerking met producent Love Productions heeft een jaar geduurd, maar de twee partijen zijn er niet uitgekomen.

Door ANP - 12-9-2016, 21:27 (Update 12-9-2016, 21:36)

De twee partijen kwamen er op financieel gebied niet uit. Ook verschilden zij van mening over de koers die het succesmerk in de toekomst moest gaan varen, meldt de BBC maandagavond.

The Great Britisch Bake Off, waarin amateurbakkers de mooiste taarten proberen te maken, was in 2015 het best bekeken programma op de Britse televisie. Naar de finale keken meer dan vijftien miljoen mensen. De show is onlangs in Groot-Brittannië begonnen aan zijn zevende seizoen.

Nieuwe partner

Producent Love Productions laat weten op zoek te gaan naar een nieuwe partner om het programma verder te ontwikkelen. Andere Britse media melden maandagavond dat het bedrijf in zee gaat met het commerciële Channel Four.

Omroep MAX kocht de rechten voor Nederland en maakte op basis van het format het programma Heel Holland Bakt. Dit is al een paar seizoenen een van de best bekeken programma's van de Nederlandse televisie.