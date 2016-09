Nederlander maakt lied over Radcliffe-film

ANP Nederlander maakt lied over Radcliffe-film

LEIDEN - De Nederlandse artiest Moon Moon Moon heeft een lied gemaakt dat is geïnspireerd op Swiss Army Man, een nieuwe film van acteur Daniel Radcliffe. Het nummer Making a living is vanaf deze week te beluisteren op Spotify en Soundcloud.

Door ANP - 12-9-2016, 18:13 (Update 12-9-2016, 18:13)

In Swiss Army Man speelt Radcliffe, die wereldberoemd werd als hoofdrolspeler van de Harry Potter-serie, een dode man. Het aangespoelde lichaam wordt gevonden door Hank (Paul Dano), die is gestrand op een onbewoond eiland.

De film is opgenomen in de competitie van het Leiden International Film Festival, dat eind oktober van start gaat. Indie artiest Moon Moon Moon uit Heerhugowaard gaat dit jaar twaalf liederen schrijven, geïnspireerd op de twaalf competitiefilms. De twaalf nummers worden uitgebracht op vinyl. De plaat is verkrijgbaar op het LIFF.

Moon Moon Moon, die in het dagelijks leven Mark Lohmann heet, debuteerde in 2014 met het album I Want! I Want!. De artiest treedt ook een aantal maal op tijdens het festival. Het is niet duidelijk of Swiss Army Man na het LIFF in de Nederlandse bioscopen te zien is.