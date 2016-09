Zwangere Monique trots op babybuik

AMSTERDAM - Monique, de zwangere vriendin van zanger en presentator André Hazes jr., is blij dat ze er nog steeds mag zijn. Ze voelt zich goed en is trots op haar eigen lichaam.

"Nog een paar weekjes te gaan en dan mogen we eindelijk ons kleintje ontvangen", schrijft Monique op Instagram. "Tot nu toe heb ik een hele fijne zwangerschap gehad. Ik voel me al die maanden héél goed en had van te voren niet gedacht dat ik mezelf nog best een 'lekkere chick' zou vinden tijdens het groeien, maar ik straal en daar ben ik dankbaar voor."

Monique durft daarom best een foto van zichzelf in bikini te plaatsen. "Omdat ik trots ben", zegt ze. "Trots op dat ik mama mag worden van, voor ons, een wondertje."

Vorige week ging het overigens even niet zo lekker met Monique, die in oktober is uitgerekend. Tijdens haar vakantie in Thailand werd ze geveld door de griep.