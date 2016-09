Desiigner weer op vrije voeten

NEW YORK - Rapper Desiigner is zaterdag na 36 uur in de cel, zonder borgsom te betalen op vrije voeten gesteld. De 19-jarige Amerikaan, bekend van de hit Panda, werd beschuldigd van drugsbezit en bedreiging met een geladen pistool, maar die aanklachten heeft de rechter inmiddels laten vallen.

Het juridische team achter Desiigner noemt het tegenover TMZ een schande dat de rapper zo lang vast zat en allerlei beschuldigingen aan zijn broek kreeg die niet waar zijn. Zo is er nooit een wapen gevonden en is de aangetroffen 'drugs' voorgeschreven medicatie van de bestuurder. Bronnen binnen de politie melden dat het gaat om onder meer methadon en steroïden.

Desiigner werd donderdagavond in New York gearresteerd toen een automobilist beweerde dat de rapper vanuit een SUV een wapen op hem had gericht. Toen hij even later aan de kant werd gezet ontdekte de politie een grote hoeveelheid pillen in de auto. Naast Desiigner werden ook vier andere inzittenden gearresteerd. Daarvan zit alleen de bestuurder nog vast.

"Ze probeerden mij vast te houden, maar als je niets verkeerds doet kunnen ze dat niet", zei een goedgemutste Desiigner nadat hij vrijkwam, tegenover TMZ.