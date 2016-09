Céline Dion komt met song over kanker

LOS ANGELES - Amerika stond vrijdag in het teken van de actie Stand Up To Cancer. Met de show vroegen beroemde sterren aandacht voor de strijd tegen kanker. Céline Dion deed ook mee en zong een emotioneel nummer over haar man die aan de ziekte overleed.

Door ANP - 10-9-2016, 17:17 (Update 10-9-2016, 17:17)

Het programma was op zeker zestig tv-stations door heel Amerika te volgen. Naast Céline deden ook Tom Hanks, Rita Wilson, Emma Stone en Mel B. aan het programma mee.

Céline zong over haar man René Angélil. In januari verloor hij de strijd tegen de ziekte. De zangeres zingt in haar song ook over de hoop die veel kankerpatiënten hebben over nieuwe methoden om de ziekte te bestrijden.