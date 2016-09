Die Antwoord stopt in september 2017

TORONTO - Die Antwoord gaat over precies een jaar uit elkaar. De Zuid-Afrikaanse rave-rappers houden zich daarmee aan een belofte die ze tien jaar geleden, aan het begin van hun carrière deden.

Door ANP - 10-9-2016, 9:18 (Update 10-9-2016, 9:18)

Over een week verschijnt het vierde album van Die Antwoord, dat ooit zei vijf albums te maken en dan weer te verdwijnen. En daar houden rappers Ninja and Yolandi Visser en DJ Hi-Tek zich aan. Volgend jaar september zal de laatste plaat verschijnen en dan is het einde verhaal.

''Die Antwoord sterft op die dag. Dan is het allemaal voorbij. Ik vind het prachtig. Ik ben niet bang voor het einde. Ik ben een Ninja. Ik ben niet bang voor de dood'', zegt rapper Ninja tegen Exclaim!.

Film

Die Antwoord neemt niet alleen met een vijfde album afscheid van haar fans. De groep presenteert volgend jaar ook een film waar ze al tien jaar aan werken. ''We zijn een film aan het maken die Zuid-Afrikaanse Ninja heet'', vertelt de rapper. ''We zijn eraan begonnen voordat Die Antwoord bestond. Het is een Zuid-Afrikaanse gangsterfilm waarin Afrikaanse ninja's spelen. Alles aan de film is fictief, net als een gewone film. Maar het is hard en rauw en alles loopt parallel met onze levens.''

Aan de lancering van de film gaat een groot kunstproject van de groep in het MOCAA-museum in Kaapstad vooraf. Het is nog onbekend wanneer het vijfde album precies uitkomt of op welke datum het kunstproject geopend wordt.