Fred van Leer wordt sidekick in Show XL

AMSTERDAM - Stylist Fred van Leer wordt vanaf 2 oktober de sidekick van presentatrice Lucille Werner in het SBS-programma Show XL. In het programma behandelen Lucille en Fred het entertainmentnieuws van de week en ontvangen ze bekende gasten die in het nieuws waren. Daarnaast behandelen ze trends op het gebied van lifestyle, wonen, koken, mode en beauty.

Fred: "ik vind het erg leuk en spannend om een wekelijkse live-uitzending te maken. Lucille en ik hebben een goede klik, dus ik weet in ieder geval zeker dat ik elke week een gezellige zondag heb!”

Fred is daarnaast te zien in Holland's Next Top Model, waarin hij dit seizoen jurylid is. Lucille maakte eerder dit jaar haar overstap naar SBS6, waar zij het programma Mijn laatste keer presenteert en regelmatig aanschuift als entertainmentdeskundige in Shownieuws.