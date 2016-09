Bieber dreigt zichzelf van nummer 1 te stoten

ANP Bieber dreigt zichzelf van nummer 1 te stoten

AMSTELVEEN - Justin Bieber blijft de meeste singles verkopen en streamen. Zijn hit Cold Water, een samenwerking met Major Lazer en MØ, staat al zeven weken bovenaan de Single Top 100. Zijn andere hit Let Me Love You, met dj Snake, staat nog op de tweede positie en kruipt steeds dichterbij de nummer 1-notering. Daarmee dreigt Justin Bieber zichzelf van de top te stoten.

Door ANP - 9-9-2016, 16:06 (Update 9-9-2016, 16:06)

Het nummer Closer van The Chainsmokers feat. Halsey stijgt nog een plaats hoger naar de derde plek in de ranglijst. Andere stijgers in de top 10 zijn Martin Garrix & Bebe Rexha met In The Name Of Love en Mike Perry feat. Shy Martin met The Ocean.

Singles Top 10 week 37

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ - Cold Water

2. (2) DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

3. (4) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer

4. (3) Sevn Alias feat. Jason Futuristic, BKO & Jairzinho - Gass

6. (5) Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love

7. (7) Broederliefde - Jungle

8. (8) Drake feat. Wizkid & Kyla - One Dance

9. (9) Shawn Mendes - Treat You Better

10. (13) Mike Perry feat. Shy Martin - The Oceen