Sandra van Nieuwland zingt lied voor Fataal

ANP Sandra van Nieuwland zingt lied voor Fataal

AMSTERDAM - Zangeres Sandra van Nieuwland verzorgt een lied voor de nieuwe Nederlandse speelfilm Fataal. Het nummer zal te horen zijn tijdens de aftiteling van de film.

Door ANP - 9-9-2016, 12:02 (Update 9-9-2016, 12:02)

Dat hebben de makers vrijdag gemeld. Het is het derde lied dat in de film te horen is; ook Charly Luske en Michael Prins hebben een lied voor Fataal gemaakt.

Het drama vertelt over Milan, een twintiger die samen met zijn vriendin een club opent. Wanneer hij ruzie krijgt met drie vervelende bezoekers, wordt hij in elkaar geslagen. Milan overleeft de aanval, maar hoort in het ziekenhuis dat hij nooit meer zal kunnen lopen. In het scenario van Dick van den Heuvel (Spijt!) zijn talloze elementen en anekdotes verwerkt die de nabestaanden van slachtoffers van zinloos geweld de makers hebben verteld.

In de film, geregisseerd door Jesse Bleekemolen, spelen onder anderen Jeffrey Hamilton, Priscilla Knetemann, Harry Piekema en Joel de Tombe. Fataal draait vanaf 3 november in de Nederlandse bioscopen. Sandra van Nieuwland kreeg landelijke bekendheid als kandidaat van The Voice of Holland.