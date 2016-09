Lady Gaga komt na jaren weer met single

NEW YORK - Lady Gaga heeft voor het eerst in drie jaar nieuw solomateriaal uitgebracht. De zangeres heeft vrijdag via sociale media haar nieuwe single Perfect Illusion gelanceerd.

Fans van de 30-jarige zangeres wachten al weken op het nieuwe nummer. Zij hintte onder meer op Twitter al weken op de nieuwe song. Perfect Illusion is afkomstig van het vijfde studio-album waar Lady Gaga op dit moment aan werkt. Het is niet duidelijk hoe het album gaat heten of wanneer de plaat uitkomt.

Tijdens een interview met zender IHeartRadio half augustus vertelde de excentrieke ster dat zij 'een geweldige adrenalinerush krijgt elke keer als ik het nummer hoor'.

De laatste single die Lady Gaga uitbracht was het hartverscheurende nummer Till it happens to you, de titelsong van de documentaire The Hunting Ground, over verkrachtingen op Amerikaanse universiteiten. Het lied werd genomineerd voor een Oscar maar verloor verrassend van de Bond-song Writing’s on the Wall van Sam Smith. Haar laatste solosingle stamt uit 2014.

Verder is Gaga druk bezig met haar acteercarrière; zo is zij te zien in hitserie American Horror Story.