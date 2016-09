Film by the Sea weer van start in Zeeland

VLISSINGEN - De achttiende editie van het internationale film- en literatuurfestival Film by the Sea opent vrijdag in Vlissingen. Tijdens het festival ontvangt de legendarische Italiaanse actrice Claudia Cardinale (78) de Grand Acting Award, een oeuvreprijs.

Door ANP - 9-9-2016, 6:20 (Update 9-9-2016, 6:20)

Film by the Sea is al sinds 1999 een begrip in Zeeland en daarbuiten. Elk jaar komen er tienduizenden bezoekers op af. Er worden films en documentaires vertoond, maar ook lezingen en concerten gegeven. Ook is er een speciaal filmprogramma voor scholen.

Het eerste weekend kunnen bezoekers in een speciale zaal op draaifauteuils virtualrealityfilms kijken. De organisatie riep daarvoor de hulp in van een team uit Parijs dat eerder dit jaar een virtuele bioscoop opende.

Once Upon a Time in the West

Na de uitreiking aan Cardinale, op vrijdag 16 september, wordt de gerestaureerde versie van de film Once Upon a Time in the West vertoond. Cardinale, die in deze film van Sergio Leone de hoofdrol speelde, geeft daarbij een introductie.

Het festival duurt tot en met 18 september.