Appelpop viert jubileumeditie

TIEL - Appelpop viert vrijdag en zaterdag zijn 25-jarig bestaan met een hele reeks aan bekende namen. Zo staan op de eerste avond onder anderen Marco Borsato, Crystal Fighters en Fresku op het programma van het gratis toegankelijke festival in Tiel.

Door ANP - 9-9-2016, 6:17 (Update 9-9-2016, 6:17)

Op zaterdag is het de beurt aan Douwe Bob, De Jeugd van Tegenwoordig, De Staat, Balthazar, Guus Meeuwis, Causes, Bewilder en als afsluiter Chef'Special. "We hebben met de programmering echt uitgepakt om met zoveel mogelijk mensen ons jubileum te kunnen vieren", liet de organisatie weten.

Vorig jaar kwamen er 125.000 bezoekers af op Appelpop. Het festival begint vrijdagavond om 19.00 uur en op zaterdag staan de eerste artiesten al vanaf 13.00 uur op een van de drie podia.