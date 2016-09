Lacey Chabert bevallen van een dochter

ANP Lacey Chabert bevallen van een dochter

LOS ANGELES - Mean Girls-actrice Lacey Chabert is bevallen van een dochter. Dat maakte ze bekend via haar Instagramaccount.

Door ANP - 9-9-2016, 4:05 (Update 9-9-2016, 4:05)

Het meisje heet Julia Mimi Bella Nehdar en is het eerste kind dat de 33-jarige actrice samen met haar man David Nehdar heeft. De kleine Julia werd vorige week donderdag op 1 september geboren, laat Lacey weten.

"Een week geleden werd ik moeder van deze kostbare engel", schrijft ze onder de foto van het meisje. Ze vervolgt door te schrijven dat het kind een langgekoesterde wens was: "Julia, je bent mijn diepste wens die in vervulling gaat. Ik hou meer van je dan ik ooit zal kunnen zeggen. Welkom in deze grote mooie wereld lieve meid", aldus kersverse moeder Lacey.

Lacey was afgelopen maanden op talloze Instagramfoto's te zien met haar zwangere buik. Al schreef ze vlak voor de bevalling dat de laatste week haar zwaar viel en ze nu wel klaar was om te bevallen.