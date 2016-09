Eerste trio van Amber Rose geen succes

LOS ANGELES - Amber Rose is geen fan van trio's. Het 32-jarige model deelde afgelopen weekend voor het eerst in haar leven het bed met twee mensen tegelijk en ze vond het verschrikkelijk. In de eerste aflevering van haar podcast Loveline vertelt de ex van Kanye West en Wiz Khalifa haar pikante verhaal.

Door ANP - 8-9-2016, 17:44 (Update 8-9-2016, 17:44)

''Het was met een man en een vrouw en het was echt verschrikkelijk'', begint Amber. ''Het was verschrikkelijk omdat ik de druk voelde van het ouder worden en om nieuwe dingen uit te proberen. Ik deed het tegen beter weten in. Ik praat veel over seks, ik promoot het zelfs. Ik vond dat ik meer ervaringen nodig had. En dus deed ik het.''

Rose miste vooral de één-op-één passie. ''Er werd niet gekust of rondgerold. Dat zijn het soort van momenten waarvan ik houd.'' Ze denkt er dan ook niet aan om ooit nog in het bed in te duiken met twee andere mensen. ''Ik heb er slapeloze nachten van'', aldus Amber, die zich angstig en anders voelt sinds het triootje.

Om haar 'grootste seksuele teleurstelling' te vergeten grapt Amber nog dat ze haar ex Wiz Khalifa gaat bellen voor een spannend avondje.