ANP Dennis ergert zich aan poepende Robinsons

AMSTERDAM - De bekende Nederlanders die deelnemen aan Expeditie Robinson zijn na een tijdje op het eiland alle gêne kwijt. Dat is voor presentator Dennis Weening niet altijd even handig, vertelde hij donderdag op 100% NL in de ochtendshow van Lex Gaarthuis.

Door ANP - 8-9-2016, 10:15 (Update 8-9-2016, 10:15)

Volgens Dennis heeft de hele crew meermaals lang moeten wachten op een kandidaat die vlak voor een proef nog even moest poepen in zee. “Dat gebeurt daar echt zonder gêne. Het is de normaalste zaak van de wereld dat we met een spel willen beginnen en we met de hele crew en productie staan te wachten op een kandidaat die nog in zee zit te kakken, dan op het dooie gemak nog even uit de zee komt lopen, de zwembroek omhoog trekt en roept: ja jongens we kunnen!”

Dennis ergerde zich geregeld aan het noodzakelijke oponthoud. “Het kost aardig wat tijd als je het bij elkaar op zou tellen. Alle gêne valt weg als je aan dit spel meedoet.”