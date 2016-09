Miljuschka: moeite van taart af te blijven

HILVERSUM - Tijdens de opnames van Ja, ik wil… een taart heeft Miljuschka Witsenhausen de grootste moeite zichzelf te bedwingen. Ze steekt liever zelf de handen uit de mouwen om de bakduo's te helpen bij het creëren van de perfecte bruidstaarten.

Door ANP - 8-9-2016, 7:45 (Update 8-9-2016, 7:45)

''Het liefst sta ik de hele dag in de keuken. Kookboeken schrijven, recepten maken. Ik kick erop om eten te testen en lang met eten bezig te zijn'', vertelt Miljuschka, die in iedere aflevering van het nieuwe RTL-programma drie bakduo's bijstaat tijdens het bakken van een taart voor een bruidspaar. ''Ik zou graag willen meehelpen om fondant te rollen en biscuit te maken'', zegt Miljuschka.

Ze noemt het nieuwe programma dat RTL4 vanaf donderdagavond (21.30 uur) uitzendt 'bloedstollende, maar schitterende feelgoodtelevisie.' De bakteams werken zich een slag in de rondte om de taart op tijd af te hebben en voorzichtig naar de trouwlocatie te vervoeren. Daar kiest het bruidspaar welke creatie het beste bij ze past en welk duo wint. Miljuschka: "De taarten gaan als pasgeboren baby's achterin de auto."

Levensverhaal

De taarten vertellen het levensverhaal van de bruidsparen, zegt presentator John Williams. Dat komt tot uiting in het uiterlijk én de smaak. John: ''Een persoonlijke taart bakken voor tweehonderd mensen brengt veel spanning met zich mee, maar gelukkig is Miljuschka er om de bakduo's te begeleiden en goede tips te geven. Ik sta ervan te kijken wat mensen maken. En hoe de spanningen oplopen."

Miljuschka: "Ik voorkom dat de bakduo's te ambitieuze projecten aanpakken. Op basis van hun skills en hun plannen raad ik ze aan gas terug te nemen of er juist een tandje bij te zetten."

Verantwoordelijk

John en Miljuschka voelen zich persoonlijk verantwoordelijk voor de bruidstaarten. John: ''Er is geen jury. Het draait om de taart die we moeten afleveren. Bruidsparen zeggen me dat ook: 'John, het is leuk die camera's er omheen, maar don't fuck up'. Er moet een taart gebakken worden en daar mag een camera bij zijn. De taart moet er komen, linksom of rechtsom."

Dat gaat weleens mis. John: ''Op een feest is een stuk van de taart gevallen. Dat is het ergste wat je kan overkomen, als bruidspaar en maker. Het gaat even nergens anders meer over."

John: ''De druk die erop staat maakt het programma leuk om naar te kijken. We laten ook zien wat er niet goed gaat. Het is net een hogedrukpan. Ik ben niet alleen de presentator. Als het misgaat, rennen we er hard naar toe, want wij moeten die taart afleveren. We voelen ons net zo verantwoordelijk."