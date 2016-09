'Dochter Rosie O'Donnell in ziekenhuis'

NEW YORK - Chelsea, de 18-jarige dochter van de Amerikaanse comédienne Rosie O'Donnell, is maandag na een overdosis drugs in het ziekenhuis beland op Long Island bij New York. Dit meldt RadarOnline.

Door ANP - 6-9-2016, 21:02 (Update 6-9-2016, 21:02)

Volgens een insider werd de tiener maandagavond laat behandeld op de afdeling spoedeisende hulp. Haar moeder was er niet bij. Een woordvoerster van Rosie zegt tegen Radar dat ze hier geen commentaar op wil geven.

Vorig jaar augustus verdween Chelsea een aantal dagen. Ze werd teruggevonden bij een 25-jarige drugdealer die ze had leren kennen via de datingapp Tinder. Hij werd onder meer aangeklaagd voor het in gevaar brengen van een kind, want Chelsea was destijds nog maar zeventien.

Chelsea heeft een stroeve relatie met haar beroemde moeder, vertelde ze in de media. Maar onlangs leek hun band hersteld. Rosie verspreidde op sociale media een selfie met haar dochter. ''Chelsea en ik, wat verandert er veel in een jaar'', schreef ze erbij. O'Donnell adopteerde Chelsea in 1997 met haar toenmalige partner Kelli Carpenter, van wie ze in 2007 scheidde.