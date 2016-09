Klaas van Kruistum tekent bij

HILVERSUM - Klaas van Kruistum heeft dinsdag een nieuw tweejarig contract getekend bij KRO-NCRV. De Zapp-presentator is sinds 2014 aan de omroep verbonden. Klaas is dit najaar te zien in het nieuwe programma Beste vrienden.

Door ANP - 6-9-2016, 16:01 (Update 6-9-2016, 16:01)

In dit NPO3-programma gaan steeds twee duo's van bevriende BN'ers met elkaar de strijd aan om wie zich écht beste vrienden mogen noemen. Ze reizen naar bijzondere locaties in Europa en ontdekken tijdens deze reis hoe hecht hun vriendschap is.

Zondag begint het tweede seizoen van het populair-wetenschappelijke familieprogramma Klaas kan alles op NPO Zapp. Klaas: "Je uiterste best doen om het allermooiste programma te maken dat maar mogelijk is, om zo kijkers te inspireren, blij te maken of soms een ander perspectief te geven. Dat is waar ik ontzettend gelukkig van word. Ik ben trots dat ik daar de komende jaren nog meer van mag laten zien!’