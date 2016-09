Kennis Miljuschka verraste John Williams

AMSTERDAM - John Williams keek even vreemd op toen hij hoorde dat hij zijn nieuwe programma Ja, ik wil een taart samen met Miljuschka Witzenhausen moest doen. De RTL-presentator betwijfelde of ze wel genoeg kennis had.

"Toen ik hoorde dat Miljuschka ook mee zou doen, dacht ik: huh, dat is toch alleen maar een lekker wijf? Ik ken haar nog wel van TMF. Ik vroeg me daarom af wat zij nou van taart kon weten", zegt John dinsdag in Metro. "Toen zei iemand: John, je wilt niet weten hoeveel verstand zij daarvan heeft!"

"Daar blijkt echt geen letter van gelogen", vervolgt John, die vergat dat Miljuschka sinds vorig jaar een eigen programma heeft op 24Kitchen. "Zij kon mij dingen vertellen waar ik versteld van heb gestaan. Echt geweldig!"

Zelf heeft John overigens geen verstand van taart. In de krant geeft hij toe dat hij er nog nooit een heeft gebakken. "Maar dat was met Help, mijn man is klusser! ook zo. Ik had nog nooit wat verbouwd toen ik dat programma ging doen, en dat geeft ook niet."

Ja, ik wil een taart is donderdag voor het eerst op televisie. In het programma maken drie bakteams een taart voor een bruidspaar. Dat mag kiezen welke creatie het beste bij hun bruiloft past en welk duo wint.