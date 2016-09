Broederliefde blijft nuchter onder succes

ANP Broederliefde blijft nuchter onder succes

AMSTERDAM - Broederliefde is in korte tijd in sneltreinvaart naar de top van de Nederlandse muziekscene geschoten. De Rotterdamse rapformatie, bestaande uit Emms, Jerr, Sjaf, Mella en Edson, blijft echter met beide benen op de grond staan.

Door ANP - 6-9-2016, 7:52 (Update 6-9-2016, 7:52)

"Mensen die me aanspreken, snappen niet dat ik zo nuchter kan blijven", zegt Emms dinsdag in het AD. "Ik waardeer gewoon echt wat we nu meemaken. Ik ben trots dat wij dit als jongens uit Spangen voor elkaar krijgen. Maar ik weet heus wel dat je morgen net zo makkelijk niemand meer kan zijn."

Broederliefde verbrak afgelopen week het dertien jaar oude record van Frans Bauer in de albumlijst. Hard Work Pays Off 2 is nu met dertien weken het langst genoteerde Nederlandstalige album op 1.

Zo protserig met geld strooien als TopNotch-stalgenoot Lil' Kleine, zal Broederliefde echter niet doen. "Geld opmaken doe ik met mijn gezin, mijn ouders die me op de wereld hebben gezet, mijn vrienden van vroeger. En als je soms jezelf verwent, dan is dat mooi toch?", aldus Emms.