ANP Rechtszaak tegen Bill Cosby hervat

PHILADELPHIA - Bill Cosby moet dinsdag opnieuw in de rechtszaal verschijnen in de misbruikzaak die tegen hem loopt. Hamvraag in de rechtbank even buiten Philadelphia is of een verklaring die Cosby eerder gaf, is toegestaan als bewijslast.

Door ANP - 6-9-2016, 3:38 (Update 6-9-2016, 3:38)

De advocaten van de gevallen komiek proberen dat statement uit het proces te houden. Zij beweren dat Cosby destijds immuniteit was beloofd en dat hij daarom vrijuit sprak. In de verklaring noemt hij onder meer de situatie tijdens het vermeende misbruik 'een gebied tussen toestemming en afwijzing'. Ook bekent hij volgens New York Daily News in de getuigenis dat hij aan recepten was gekomen voor het verdovende middel Methaqualon, om aan vrouwen te geven waar hij seks mee wilde hebben.

Het team van de The Cosby Show-ster wil ook dat de opname van een telefoongesprek tussen Cosby en de moeder van zijn vermeende slachtoffer niet toegelaten wordt als bewijs in de zaak. Het gesprek, waarin Cosby zou aangeven dat hij zich een vieze, oude man voelde, is volgens zijn advocaten illegaal opgenomen.

Het proces draait om de aanklacht van Andrea Constand, die beweert dat de acteur haar in 2004 heeft gedrogeerd en misbruikt. Ze is een van de tientallen vrouwen die inmiddels hebben aangegeven het slachtoffer te zijn geweest van soortgelijke praktijken door de 79-jarige komiek.