ANP 'Dochter Jude Law tekent bij Chanel'

LONDEN - De vijftienjarige dochter van Sadie Frost en Jude Law staat op het punt een lucratief modellencontract te tekenen bij Chanel.

Door ANP - 5-9-2016, 7:06 (Update 5-9-2016, 7:06)

Volgens de Daily Mail zou daar een bedrag van zes cijfers mee gemoeid zijn. De krant sprak Sadie, die zelf ook voormalig model is. "Ik kan er niets over zeggen, het is nog een groot geheim", hintte 51-jarige. "Je kunt me dat nu niet vragen, want er zijn contracten enzo."

Iris Law zou met een contract bij Chanel in de voetsporen treden van haar peetmoeder Kate Moss, die in de jaren negentig een van de muzen was van Karl Lagerfeld, de hoofd designer van het modehuis. Iris' 18-jarige broer Rafferty is ook model.