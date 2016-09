Marilyn Manson: Amber heeft Johnny gekruisigd

LOS ANGELES - Johnny Depp mag zijn scheiding met Amber Heard hebben afgerond, zijn vriend Marilyn Manson is er nog niet overheen.

Door ANP - 5-9-2016, 5:21 (Update 5-9-2016, 5:21)

"Johnny is door Amber gekruisigd in de pers", zegt de zanger in een interview met The Daily Beast. Amber beschuldigde Johnny tijdens de scheidingsprocedure van huiselijke geweld, iets dat de excentrieke muzikant afdoet als 'bullshit'. "Ik zal altijd achter hem blijven staan. Hij is één van de aardigste personen die ik ken - tot op het punt dat het hartverscheurend is hoe goed hij is voor zijn vrienden."

De acteur en de muzikant zijn erg goede vrienden. Marilyn Manson is de peetvader van Johnny's dochter Lily-Rose en was naar eigen zeggen aanwezig bij de geboorte van zoon Jack. In het interview geeft de zanger aan dat hij de Pirates Of The Caribbean-ster als een broer ziet.