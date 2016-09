Beyoncé viert verjaardag met YouTube-video

NEW YORK - Beyoncé vierde zondag haar 35ste verjaardag en trakteerde haar fans op een video. Het gaat om de clip Hold Up, die tot nu toe alleen op de betaalde streamingservice Tidal te zien was als onderdeel van haar visuele album Lemonade. De zangeres plaatste het nummer nu ook op YouTube.

Door ANP - 5-9-2016, 3:54 (Update 5-9-2016, 3:54)

De ster werd massaal gefeliciteerd door fans, waardoor #HappyBirthdayBeyonce wereldwijd trending werd. Ook veel bekende mensen wensten haar een fijne verjaardag. Zo stuurde Mariah Carey haar felicitaties via Instagram en schreef Nicki Minaj op Twitter: "Fijne Bey dag voor hare excellentie." Olympisch turnster Simone Biles liet op social media weten dat Beyoncé's verjaardag wat haar betreft een internationale feestdag zou moeten zijn.

De zangeres vierde haar verjaardag volgens US Weekly in het presidentiële buitenverblijf Camp David, waar ze het weekend doorbracht met dochter Blue Ivy, first lady Michelle Obama en de tienerdochters van de Amerikaanse president. Het magazine weet ook te melden dat de ster maandag in New York een verjaardagsfeestje geeft met een jaren 70 thema.