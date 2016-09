Lionel Richie mag niet over Bieber praten

ANP Lionel Richie mag niet over Bieber praten

LOS ANGELES - Lionel Richie mag niets zeggen over Justin Bieber, het liefje van zijn dochter Sofia. Dat zei de zanger tegen TMZ. De showbizzsite spotte Lionel en Sofia toen ze een winkel uitkwamen.

Door ANP - 4-9-2016, 10:29 (Update 4-9-2016, 10:29)

“Daar ga ik niks over zeggen”, zei Lionel toen de verslaggever vroeg hoe hij het vond dat Sofia met Justin gaat. “Ik mag daar ook helemaal niets over zeggen.” Daarna kwam de vraag of hij instemde met de keuze van zijn dochter. De zanger mompelt dan iets dat op een ja lijkt. Sofia zegt dan dat ze dat als een goedkeuring beschouwt.

Als TMZ dan nog een vraag stelt, rent Sofia lachend weg. Lionel ontwijkt daarna de vraag of hij ooit met Justin zal werken. “Daar kijken we nog wel eens naar”, laat hij zich ontvallen.