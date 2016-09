Cyndi Lauper boos om uitspraken Trump

SAN DIEGO - Cyndi Lauper heeft in een radio-interview de vloer aangeveegd met de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. In de ontbijtshow van Kogo AM, een radiostation in San Diego, vergeleek ze Trump met Adolf Hitler.

Door ANP - 3-9-2016, 17:08 (Update 3-9-2016, 17:08)

“Veel dingen die hij roept zijn choquerend”, zei de zangeres die in de jaren tachtig succes had met hits als Time After Time en Girls Just Wanna Have Fun. Ze noemde zijn uitspraken racistisch en seksistisch. Vooral uitspraken over de LGBT-gemeenschap vond ze stuitend.

In 2009 deed Cyndi mee aan The Apprentice, een realityshow op de Amerikaanse televisie die Trump presenteerde. “Juist daarom vind ik zijn uitspraken echt niet kunnen”, legt ze uit. “Ik weet dat heel veel mensen die met tomeloze inzet werkten voor zijn programma homo zijn. Als baas kun je het niet maken om op zo’n laatdunkende manier over je personeel te praten.”

Cyndi Lauper is na lange tijd weer terug in de schijnwerpers. Vlak voor de zomer bracht ze een countryplaat uit en was te gast op het Engelse festival Glastonbury.