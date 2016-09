Vriendin Lars Veldwijk steelt harten Belgen

KORTRIJK - Fans van de Belgische voetbalclub KV Kortrijk zijn blij met de komst van de nieuwe spits Lars Veldwijk. Niet alleen om de doelpunten van de Nederlander, maar ook om zijn vriendin Kelly Loef. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Door ANP - 3-9-2016, 15:21 (Update 3-9-2016, 15:21)

De Belgische krant typeert Kelly als een echte WAG, een vrouw of vriendin van een voetballer. Op Instagram, waar ze veel selfies en foto’s met haar zoontje Mason plaatst, heeft Kelly al ruim 2500 volgers.

Kelly en Lars zijn al een tijdje samen. In 2014 vertrok Lars van het Rotterdamse Excelsior naar Nottingham Forest. Maar bij die Engelse club had hij het niet naar zijn zin. In interviews vertelde Lars dat hij blij was dat Kelly bij hem was.

Afgelopen seizoen speelde Lars overigens bij PEC Zwolle in de Nederlandse eredivisie.